Amazon celebra il Made in Italy con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

In occasione del Prime Day, Amazon.it celebra il Made in Italy con un tour che vede protagonisti Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Una coppia di influencer alla scoperta del Made in Italy. In occasione del Prime Day, l’evento annuale di Amazon che torna il 12 e 13 luglio per i clienti Amazon Prime, Amazon.it celebra le piccole e medie imprese italiane. E lo fa con un tour che vede protagonisti Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Un incredibile viaggio che la giovane coppia di influencer ha intrapreso alla scoperta delle eccellenze del Made in Italy.

Le tappe del viaggio

L’avventura di Giulia e Pierpaolo ha attraversato tre suggestive tappe. Dal cuore della food valley italiana, dove sono stati accolti da Emilia Food Love per una golosa esperienza gastronomica in provincia di Reggio Emilia, alle verdi colline della Valpolicella. Qui, grazie ad Erbecedario, hanno scoperto come si realizzano prodotti naturali a base di erbe officinali. Il viaggio si è poi concluso con la visita ai laboratori di Lucchetta, che ha svelato loro i preziosi segreti dell’arte orafa italiana.

Due influencer alla scoperta del Made in Italy

Esperienze uniche che hanno permesso a Giulia e Pierpaolo di scoprire e toccare con mano come si realizzano alcuni dei prodotti tipici del Made in Italy. Dalla stagionatura di una forma di Parmigiano Reggiano alla distillazione di fiori ed erbe alla base di oli essenziali inebrianti, passando per i minuziosi gesti che portano alla creazione di un gioiello artigianale.

L’impegno di Amazon a favore del Made in Italy

La vetrina di Amazon.it dedicata alle piccole e medie imprese ospita oltre 18.000 PMI che nel 2020 hanno venduto all’estero prodotti per più di 600 milioni di euro. Grazie alla vetrina Made in Italy i clienti possono inoltre scegliere tra oltre 1 milione di prodotti delle eccellenze locali e più di 4.500 artigiani e piccole e medie imprese italiane. La vetrina è disponibile nei negozi online di Amazon in Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone ed Emirati Arabi Uniti.

L’iniziativa per il Prime Day

Ma Giulia e Pierpaolo non sono gli unici a poter vivere quest’eccezionale avventura. Durante Prime Day, il 12 e 13 luglio, i clienti Amazon Prime potranno acquistare le Esperienze Prime Day grazie a cui potranno visitare le tre piccole e medie imprese italiane che hanno ospitato la coppia di influencer. In questo modo potranno cimentarsi nelle stesse attività e provare le stesse emozioni indimenticabili all’insegna del Made In Italy. Le Esperienze Prime Day saranno disponibili su www.amazon.it/esperienzeprimeday.

Foto: Ufficio Stampa Omnicom PR Group