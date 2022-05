Inaugurata la prima città virtuale nel metaverso

Sabato 7 maggio 2022 Coderblock presenterà in esclusiva una prima versione di metaverso in occasione dell’inaugurazione di DoseFactory, headquarter siciliano della MarTech Company CreationDose.

Dal lancio di Workspace, uno spazio di lavoro condiviso all’interno del primo ufficio virtuale 3D, all’avanzamento degli spazi virtuali per l’applicazione nei settori degli eventi, della formazione e dello shopping, fino alle ultime evoluzioni in direzione metaverso. Oggi l’ambizione di costruire un universo virtuale condiviso per il business in cui creare nuove opportunità per aziende, utenti e creators.

Coderblock , PMI innovativa di Palermo specializzata nella creazione di esperienze virtuali immersive, mostrerà in anteprima una prima versione del proprio metaverso.

“Cresce giorno dopo giorno la necessità di trasformare le esperienze online degli utenti in avventure sempre più immersive. In Coderblock stiamo creando un vero e proprio gioco per il business: un metaverso che permetta l’incontro tra aziende e utenti secondo le logiche della virtual economy.” – dichiarano Danilo Costa, 33 anni, Founder & CEO di Coderblock, e la compagna Aura Nuccio, 35 anni, oggi Head of Design e COO della società.

Il primo hub virtuale del metaverso di Coderblock verrà presentato in anteprima sabato 7 maggio 2022 in occasione dell’inaugurazione a Catania della DoseFactory, headquarter di CreationDose , la MarTech Company che crea e innova le conversazioni digitali di brand e agenzie con le nuove generazioni.

Durante l’evento, i visitatori saranno catapultati all’interno di Coderblock Metaverse dove avranno la possibilità di navigare con il proprio avatar alla scoperta della prima città virtuale tra strade, uffici, sale convegni, negozi e centri commerciali.

CreationDose e Coderblock: la rivoluzione delle hybrid experiences

Dopo il successo di EventsDose , il progetto nato dalla sinergia tra Coderblock e CreationDose per offrire nuove soluzioni virtuali in grado di potenziare le attività online di brand e agenzie, le due realtà continuano la loro collaborazione nella realizzazione di uno showroom personalizzato per CreationDose.

Da DoseFactory, lo spazio multifunzionale in territorio siciliano che racconta la cultura aziendale di CreationDose, la scelta di crearne una versione in virtuale personalizzata con cittadina, cinema e ufficio brandizzati e di potenziare le occasioni di lead generation.

“In CreationDose è per noi fondamentale analizzare in modo consapevole la continua evoluzione del mercato. Siamo orgogliosi di poter avere in casa uno dei principali player del metaverso in Italia e siamo sicuri che questa partnership porterà valore ai brand che si stanno avvicinando a questo mondo.” – dichiara Alessandro La Rosa, Founder & CEO di CreationDose.

Il metaverso di Coderblock

La presentazione del primo hub virtuale di Coderblock Metaverse è solo il primo passo di una fitta roadmap per la piattaforma virtuale che vedrà tra gli step principali: il lancio di una moneta virtuale basata su blockchain, l’ingresso nel mondo NFT e l’apertura della prevendita di land, i lotti di terreno all’interno del metaverso in cui costruire le proprie esperienze personalizzate.

L’hub area sarà popolata dalle esperienze di Coderblock, ma vedrà protagoniste anche quelle aziende che vorranno riservarsi il proprio spazio per offrire servizi, prodotti o semplicemente ottenere visibilità con gli utenti della piattaforma.