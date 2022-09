Fondazione Fedez dona 130mila euro per la riqualificazione del comune di Rozzano

La Fondazione Fedez E.T.S. abbraccia il progetto di riqualificazione di Rozzano per aiutare la periferia da cui Fedez stesso

La Fondazione Fedez E.T.S. abbraccia il progetto di riqualificazione del centro cittadino di Rozzano per aiutare la periferia da cui Fedez stesso proviene. La Fondazione Fedez è una realtà filantropica, senza scopo di lucro, che opera su tre pilastri fondativi: il sociale, la solidarietà e la pubblica utilità. Ecco perché nelle scorse ore l’artista ha consegnato al sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti, un assegno di 130.000 euro per contribuire alla creazione del nuovo parco dello sport.

LEGGI ANCHE : >> Piero Angela, il messaggio del figlio Alberto a un mese dalla morte: «È ora di fare un grande respiro e ripartire»

Il parco sarà dotato di uno skatepark di circa 2mila metri quadrati, di un’area multifunzione per il calcetto, una per la pallavolo e la pallacanestro. Oltre a diverse attrezzature sportive e un’area dedicata al parkour. “Oggi sono particolarmente emozionato”, ha commentato Fedez. “Sono felice di poter sostenere Rozzano, luogo che mi ha visto crescere, perché credo che sia fondamentale non dimenticare mai le proprie radici. E, oggi più che mai, è importante creare degli spazi che permettano alle persone di riunirsi e di stare insieme per ritrovare il valore della socialità. Un parco in cui i ragazzi potranno fare sport e divertirsi. I progetti di riqualificazione urbana sono importanti per portare nuova linfa nelle periferie”.

Il sindaco Gianni Ferretti fa sapere: “Ringraziamo sentitamente Fedez per la sponsorizzazione di questo importante progetto pubblico. Con il suo generoso aiuto, fornisce un contributo fondamentale per la riqualificazione della nostra città e per il miglioramento dei servizi e delle strutture a disposizione di tutti i cittadini. Non si tratta solo di un sostegno materiale ma anche di un’azione di elevata responsabilità sociale”.

La Fondazione Fedez per il sociale

Il progetto di riqualificazione è stato voluto dall’amministrazione comunale e sostenuto dalla Fondazione Fedez per offrire ai propri cittadini non solo un centro sportivo, ma un vero e proprio parco al servizio di tutti. Il parco si svilupperà nell’area tra il parcheggio di piazza Foglia e l’istituto comprensivo di viale Liguria e lo stesso parcheggio del mercato in piazza Foglia sarà valorizzato con la posa di alberature e di una grafica colorata sulla pavimentazione. Una porzione del parco sarà utilizzabile anche per le attività didattiche della vicina scuola durante le lezioni scolastiche.

Foto: ufficio stampa Doom Entertainment