L’amicizia dopo i 40 anni è possibile?

Se per Millennials e la Generazione Z fare nuove conoscenze online è spontaneo e immediato, per gli over 40 può risultare più complesso. Ecco l'iniziativa di Meeters per celebrare la Giornata Internazionale dell'amicizia

Il 30 luglio si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale dell’amicizia. Ricorrenza resa ufficiale nel 2011 dalla Nazioni Unite, che nasce con la volontà di incentivare l’amicizia tra popoli, paesi, culture e individui. Ma cosa significa davvero far amicizia al giorno d’oggi? I social network hanno indubbiamente moltiplicato le opportunità di connessione tra le persone, ma, se per Millennials e la Generazione Z fare nuove conoscenze online è spontaneo e immediato, per gli over 40 può risultare più complesso.

Il caso di Meeters

Meeters nasce proprio con questo scopo: far incontrare persone che vogliono trovare nuovi amici e condividere esperienze. Una community che oggi conta circa 30.000 iscritti e che, dal 2019, organizza diverse attività volte a incentivare la socialità.

Spesso il blocco più grande nell’intraprendere nuove conoscenze è il fatto di non sapere da dove partire. Magari perché ci si è appena trasferiti in una nuova città, si è appena usciti da una relazione o si è semplicemente in fase di cambiamento. L’impegno di Meeters è quello di rendere questo primo passo il più semplice possibile. Chi decide di iscriversi o partecipare ad una attività ha anche la possibilità di contattare le persone che parteciperanno alla stessa esperienza. Agli eventi Meeters è ancora più facile conoscere e chiacchierare fin da subito perché circa il 90% degli iscritti decide di partecipare da solo.

Le iniziative di Meeters per la giornata dell’amicizia

Per celebrare la giornata dell’amicizia, Meeters propone un ritorno alle origini con una Festa di Ferragosto al Lago di Garda. Una giornata all’insegna del divertimento in un resort esclusivo con pool party in piscina, pic nic all’aria aperta per il pranzo e a seguire dj set per ballare a bordo vasca e chiacchierare con nuovi amici. Un’opportunità per rincontrare le persone conosciute durante le passate esperienze organizzate da Meeters e conoscerne di nuove. Il raduno verrà ospitato in una location riservata in esclusiva per la community.

Foto: Shutterstock