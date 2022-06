Le Bratz celebrano il Pride Month con una collezione by Jimmy Paul

Anche le Bratz celebrano il Pride Month e l'inclusività con una pioneristica collezione firmata da Jimmy Paul.

MGA Entertainment (MGA) lancia la sua nuova Collezione Pride ispirata alle due fidanzate Bratz Roxxi e Nevra, tra le preferite dai fan. La pioneristica collezione, in una confezione esclusiva e collezionabile, include la prima coppia omosessuale di fashion doll. La capsule collection è stata creata in collaborazione con Jimmy Paul, lo stilista LGBTQ fondatore della rinomata e omonima linea di abbigliamento di base ad Amsterdam. La Collezione per il Pride è disponibile online da giugno, in tempo per festeggiare il Mese dedicato all’Orgoglio.

La nuova collezione Bratz x Jimmy Paul ha l’obiettivo di celebrare e rappresentare l’inclusività e l’espressione di se stessi. Punto importante di questa storica partnership, MGA Cares – la divisione di MGA Entertainment dedicata alla beneficenza – si è impegnata a donare 25.000 dollari a The Trevor Project, la più grande organizzazione al mondo dedicata alla prevenzione del suicidio e alla salute mentale dei giovani della comunità LGBTQ.

«Siamo orgogliosi di annunciare questa collezione dalla significativa valenza culturale e la collaborazione con Jimmy Paul. A questa si unisce il nostro supporto alla comunità LGBTQ attraverso la donazione al The Trevor Project. – ha dichiarato Jasmin Larian, Direttrice Creativa di Bratz – Per oltre 20 anni il marchio delle Bratz è rimasto fedele ai suoi valori di inclusività e autenticità. La collaborazione Bratz x Jimmy Paul è la riprova di questo impegno».

Roxxi e Nevra, per la prima volta in una doppia confezione

Amatissime e virali personaggi del mondo Bratz, Roxxi e Nevra incarnano i valori di espressione della propria identità. Roxxi, soprannominata Spice, è stata presentata per la prima volta nel 2004. È riconosciuta come la cantante principale della iconica band e relativo film, album e video game, Bratz Rock Angelz. Nevra ha fatto il suo debutto in scena un anno prima. E, da allora, è stata lodata per il suo stile glamour e la sua sicurezza.

La relazione tra i due personaggi si è sviluppata nel corso degli anni. Ma i fan sono letteralmente impazziti quando, a giugno 2020, il duo ha annunciato di essere una coppia con un coming out sui social media di Bratz. MGA e Bratz hanno continuato a celebrare questa relazione sin dalle sue origini, integrando la storia d’amore delle due ragazze nei loro contenuti social. Ora, per la prima volta in assoluto, Roxxi e Nevra saranno disponili insieme in una doppia confezione che celebra la loro relazione.

Jimmy Paul per le Bratz

La collezione combina l’estro dinamico e audace di Jimmy Paul con il fascino Y2K delle Bratz. La linea prende inoltre ispirazione dagli anni ’60, periodo molto significativo per la storia LGBTQ. Nella doppia confezione, Roxxi e Nevra sono entrambe vestite con la collezione di abiti e accessori JimmyPaul. E sono pronte per la sfilata del Pride nella cittadina immaginaria di Stilesville. La doppia confezione delle Bratz sarà disponibile in esclusiva per i canali online. L’accattivante packaging, che include anche illustrazioni colorate di Jimmy Paul, potrà essere riutilizzato come sfondo da esposizione. Inoltre, a partire da metà giugno sul sito www.jimmypaul.com sarà disponibile a livello mondiale un’esclusiva collezione di Jimmy Paul in edizione limitata che replica il look delle bambole in taglie per adulti in maniera perfettamente fedele all’originale: comprenderà un cappotto, t-shirt anni ’60, incredibili vestiti glitterati e tutine alla moda.