Lazio ai Giovani: le iniziative per gli Under35 della Regione Lazio

La Regione Lazio, con l'evento Lazio ai Giovani, ha presentato tutte le nuove opportunità per gli Under35.

Una regione a dimensione di Under35, ricca di iniziative dedicate ai più giovani spaziando dall’intrattenimento all’accessibilità. La Regione Lazio conferma la sua attenzione particolare per le Politiche Giovanili, con il programma GenerAzioniGiovani.it. Iniziative volte a promuovere percorsi formativi, eventi, azioni culturali per coinvolgere i giovanissimi, valorizzare il patrimonio e dare il via a un circolo virtuoso di ricadute positive e capillari sull’intero territorio.

Tutto questo al centro di LAZIO AI GIOVANI – Lancio delle Nuove Opportunità, un evento speciale organizzato dalla Regione per presentare ai ragazzi tutte le nuove opportunità. All’iniziativa, che si è svolta il mercoledì 15 giugno a Roma al Talent di Via Ostiense e che ha visto la presenza di 1700 giovani, hanno partecipato il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il Ministro per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone. Una festa per i giovani del Lazio con stand informativi, dj set e musica, e tanto altro.

Lazio ai Giovani: le iniziative

Tante le iniziative presentate nel corso dell’evento. A partire da Vitamina G, il bando che dà energia alle idee degli under35 della Regione Lazio. È possibile partecipare al bando Vitamina G – 2022 fino al 30 luglio 2020 tramite il sito regione.Lazio.it/VitaminaG. Dopo lo stop causato dalla pandemia, in questo 2022, partirà poi la nuova edizione del bando Torno Subito, che supporta interventi a favore di giovani tra i 18 e i 35 anni in diversi ambiti.

Con Diritto allo Studio si prevedono l’assegnazione di borse di studio, posti alloggio nelle residenze universitarie, servizio mensa gratuito o a tariffe agevolate, contributi per la mobilità internazionale. E anche premi di laurea per gli studenti che sono iscritti nelle università della Regione Lazio. E che, pur essendo capaci e meritevoli, sono allo stesso tempo privi di mezzi.

Le politiche giovanili della Regione Lazio

Le Politiche giovanili della Regione Lazio sono poi la punta di diamante delle iniziative dirette agli Under 35. In 12 mesi le politiche giovanili della Regione Lazio sono riuscite a coinvolgere direttamente e indirettamente migliaia di under 35 della Regione. Cinque i progetti principali – Vitamina G, LAZIOSound, Itinerario Giovani, LAZIO YOUth Card e Lazio in Tour – che hanno visto coinvolti giovani dell’intero territorio regionale impegnati su più fronti e inclinazioni, rispondendo alle necessità delle nuove generazioni come creatori e fruitori, ma coinvolgendo al tempo stesso l’intera comunità.

I Bandi Attivi

In tema di Sviluppo Economico, la Regione Lazio presenta infine i Bandi Attivi. A partire dallo stanziamento di 5 milioni di euro di Pre-Seed Plus, iniziativa dedicata alle imprese ad alta crescita.

3 milioni di euro, invece, per Start Up DTC Lazio, iniziativa a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese che realizzano attività ad alto contenuto tecnologico e innovativo nel settore delle tecnologie per i Beni e le Attività Culturali. E 10 milioni di euro di stanziamento per Nel Lazio con Amore, che sostiene la filiera del wedding del Lazio.

E ancora con Bando Fare Ricerca sono stati stanziati 70 milioni di euro. L’obiettivo è ridurre il gap di competitività esistente tra ricercatori italiani e ricercatori di altri paesi europei. Infine, tra i bandi di prossima pubblicazione c’è Dottorati Industriali, che promuove la collaborazione tra il sistema della ricerca regionale e le imprese del Lazio.