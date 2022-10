‘Amica veterinaria’, esce il libro della veterinaria più amata sui social

Esce il 4 ottobre 'Amica veterinari'a, il libro di Valentina Chiapatti, veterinaria molto seguita sui social

Un animale domestico, si sa, può diventare il migliore amico del suo umano. Ma non è detto che sia sempre vero il contrario. Se spesso ai nostri compagni a quattro zampe basta uno sguardo per capirci, anche meglio di molte persone, lo stesso non si può dire di noi proprietari. Soprattutto quando a cani e gatti capita di ammalarsi per le nostre disattenzioni (o iperattenzioni). Lo sa bene la dottoressa Valentina Chiapatti. Gli anni di esperienza in clinica veterinaria le hanno insegnato che i problemi non nascono solo dalla sfortuna, o da scarso affetto per l’animale. Molto più spesso, arti fratturati, torsioni gastriche o sindromi da stress sono causati da falsi miti e disinformazione. Ecco perché ha deciso di aprire un blog e diventare una divulgatrice social.

LEGGI ANCHE : >> Caccia al piccione nell’alessandrino. L’OIPA vuole accertarne la legittimità

‘Amica veterinaria’, arriva il libro

Con leggerezza e senso dell’ironia, in “Amica veterinaria” in uscita il 4 ottobre Valentina racconta la sua storia, e soprattutto quelle più istruttive dei suoi pazienti con la coda. Dall’insospettabile ferocia di Tobia, il Basset Hound che amava il rodeo, alle fratture multiple di Red, il gatto che non imparò mai a volare, quelle di Valentina sono appassionanti cronache quotidiane di veterinaria follia. La dottoressa, però, ci spiega anche in che modo prenderci cura di loro, per imparare a prevenire malanni e incidenti, a riconoscere i primi segnali di malessere e capire qual è il momento giusto per correre in ospedale. In poche parole, ci insegna a essere proprietari consapevoli e diventare, stavolta per davvero, i miglior amici dei nostri animali.

Chi è Valentina Chiapatti

Valentina Chiapatti, bolognese, è laureata in medicina veterinaria. Dopo dodici anni di lavoro in ospedale come anestesista di cani e gatti, nel 2017 ha aperto il blog Amica Veterinaria. Si tratta di un canale di divulgazione scientifica rivolto ai proprietari poi diventato anche una pagina Facebook, un canale YouTube e un profilo Instagram di grande successo. Nel 2021 ha creato, inoltre, Amica Veterinaria School, la prima e unica scuola online per proprietari di animali domestici.

Foto: Ufficio Stampa DeAgostini