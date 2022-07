L’Italia verso il divieto di animali al circo

Sui social la deputata Patrizia Prestipino fa sapere che il Governo ha approvato l'ordine del giorno che prevede il divieto dell’utilizzo degli animali al circo e negli spettacoli viaggianti.

Ben preso gli spettacoli circensi in Italia potrebbero dover fare a meno degli animali selvatici. Per la gioia degli animalisti che da tanto tempo si battono per questa causa. E così anche il nostro Paese potrebbe essere vicino a vietare del tutto il loro utilizzo al circo. Sono infatti già 23 gli Stati membri che hanno introdotto un divieto totale o parziale dell’impiego di animali selvatici.

L’annuncio

Lo fa sapere su Facebook la deputata Patrizia Prestipino: “Con grande gioia voglio annunciare che il governo ha appena approvato il mio ordine del giorno che prevede il divieto dell’utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti –si legge nel post della deputata che è una delle firmatarie del testo –. Non se ne può più di vedere quelle povere bestie esotiche costrette nei recinti di periferia. Speriamo che anche questa obsoleta e tristissima tradizione, che è contraria al benessere animale, diventi solo un brutto ricordo”.

Addio agli animali al circo?

Come riporta Lastampa.it ecco che cosa si legge nel testo dell’ordine del giorno: “Gli animali selvatici nei circhi sono costretti a assumere comportamenti mai visti in natura e, sebbene alcuni di essi siano allevati in cattività da decine di generazioni, continuano comunque a seguire il comportamento tipico dei loro omologhi selvatici”. E ancora, in un altro punto: “Il benessere degli animali selvatici è sempre gravemente compromesso. La maggior parte degli Stati membri ritiene che l’impiego di animali selvatici nei circhi non abbia alcun valore educativo o culturale e che invece possa incidere negativamente sulla percezione e il rispetto del pubblico per gli animali selvatici. Infatti sono 23 gli Stati membri che hanno già introdotto un divieto totale o parziale dell’impiego di animali selvatici”.

Ed ecco che sulla base di queste considerazioni il Governo “si è impegnato a valutare l’opportunità – in fase di attuazione dei decreti delegati – di prevedere il completo divieto dell’utilizzo degli animali nelle attività circensi e negli spettacoli viaggianti”.

La svolta a quanto pare è vicina.

Foto: Shutterstock