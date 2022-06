Giornata mondiale del cane in ufficio: sempre più uffici pet friendly

Dopo la pandemia sono sempre di più le aziende in Italia che consentono di portare il cane in ufficio. Ecco come ci si deve comportare.

Il 24 giugno è la “Giornata mondiale del cane in ufficio.” Il post-pandemia ha portato, tra le sue eredità positive, l’arrivo di nuovi “colleghi” a quattro zampe in molti uffici. Anche in Italia, infatti, sono sempre di più le aziende pet-friendly che permettono ai propri dipendenti di portare in ufficio il proprio animale domestico. Per la felicità non solo dei cani ma anche delle imprese e dei padroni, che riportano una minore propensione a lasciare l’azienda.

La testimonianza di Dog Heroes

A confermare il trend arriva anche Dog Heroes, la startup che produce e consegna pappe fresche per cani in abbonamento. Dog Heroes sta osservando, nel periodo post-pandemico, anche un andamento in crescita delle richieste riconducibili alla presenza dei cani in ufficio. “Tre anni fa, quando siamo partiti con il nostro servizio di consegna di pappe fresche e sane a domicilio, non avevamo alcuna evidenza della presenza dei cani in ufficio. Nell’ultimo anno, invece, le esigenze legate alla presenza dei cani sul posto di lavoro sono in netto aumento – spiega Marco Laganà, co-fondatore di Dog Heroes insieme a Pierluigi Consolandi – è una grande novità […]”.

Le regole per il cane in ufficio

Per migliorare la convivenza con i quattro zampe sul posto di lavoro ci sono alcune semplici regole da rispettare.

Arrivare preparati e dedicare ai cani uno spazio tutto loro: far sentire il proprio cane al sicuro e ‘a casa’ è importante. Per questo il consiglio è quello di dedicargli uno spazio vicino alla scrivania con ciotola, cuccia e giochi.

Rispettare gli altri. È sempre meglio tenere il cane al guinzaglio (lunghezza massima a 1,5 mt) affinché non disturbi i soggetti allergici o paurosi e assicurarsi che sia coperto dai vaccini e antiparassitari necessari.

Controllare i segnali: se il cane ansima, sbava, si lecca il naso, è arrivato il momento di portarlo a fare una passeggiata. In generale, si consiglia di programmare delle pause, ogni 3 o 4 ore, in cui portare fuori il cane.

Foto: Shutterstock