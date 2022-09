Yourban2030, due eventi per la Giornata Mondiale Zero Emissioni

Il 21 settembre 2022, l’italiana Yourban2030 e oltre 2000 giovani per una giornata a impatto zero tra Manhattan e Borgo Universo (AQ).

Il 21 settembre 2022 per la Giornata Mondiale Zero Emissioni – Zero Emissioni Day, la no profit italiana Yourban2030 fa incontrare Stati Uniti e Italia. Due gli eventi in programma nel segno dell’Agenda2030, con il coinvolgimento di oltre 2000 giovani.

A New York – in collaborazione con il Dipartimento dell’istruzione di New York City – e l’altro in Abruzzo, nello scenario del museo a cielo aperto di Borgo Universo ad Aielli (AQ).

Un ponte tra Italia e Stati Uniti, che si incontrano virtualmente parlando alla società civile attraverso gli occhi di artisti e studenti. Proponendo pratiche di cambiamento quotidiano, responsabilità condivisa e intervento urbano nell’ottica di emissioni zero e decrescita.

Perché per ridurre le emissioni è necessario partire dalle scelte quotidiane, fatte dalla gente comune, attraverso soluzioni più sostenibili.

Gli eco-murales a New York e in Abruzzo

Gli eco-murales arrivano nel cuore di New York con un progetto nato con gli studenti su tre temi fondamentali: sostenibilità, identità e inclusione. Un intervento artistico di pattern e colori che ha visto coinvolti centinaia di ragazzi. Con la realizzazione di Giorgia Rojas Monaco e Poi Everywhere. Il murale renderà più pulita l’aria di Manhattan, eliminando ogni giorno i gas tossici prodotti da 39,6 auto a benzina e 105, 5 kg di CO2 nell’aria.

Sempre il 21 settembre 2022, a Borgo Universo (Aielli – AQ) prenderà vita Costellazioni, il nuovo progetto dedicato agli under 35 italiani di Negroni Salumi. In collaborazione con la no-profit Yourban2030 e sotto la direzione artistica di Palomart Network. Il progetto entra nel vivo con l’inaugurazione del suo primo murale all’interno del piccolo museo a cielo aperto abruzzese. Area riscoperta e rivalorizzata da un gruppo di giovani, grazie all’arte di strada e all’astronomia.

In occasione della Giornata Mondiale Zero Emissioni – Zero Emissioni Day, l’artista francese Zoer -affiancato dallo street artist napoletano Giovanni Anastasia – firmerà il primo eco-murale di Borgo Universo. Il murale è ispirato alle parole chiave rispetto ed equilibrio.

Yourban2030, un ponte tra New York e Italia

Con questo doppio appuntamento, come una grande festa inclusiva e a impatto zero, la no profit italiana Yourban2030 vuole creare un ponte virtuale tra New York e Italia, per dimostrare, in occasione della Giornata Mondiale Zero Emissioni la necessità di azioni comuni, che vedano partecipi le istituzioni ma anche la gente comune nella sua quotidianità.