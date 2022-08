Corona Natural Bar, tra «arte sostenibile e divertimento sano»

A Marina di Castagneto Carducci (LI) arriva il Corona Natural Bar, il primo bar realizzato con sabbia e materiali naturali.

Arriva anche in Italia, presso la Spiaggia del Seggio di Marina di Castagneto Carducci (LI), il Corona Natural Bar. Una prima volta per il nostro paese per l’experience – disponibile fino al 4 settembre – che coniuga il momento tanto amato della Golden Hour al tema della sostenibilità. Il Corona Natural Bar è infatti un locale realizzato interamente con sabbia e materiali 100% naturali. Un’impresa resa possibile dagli Arenas Posibles, specialisti delle sculture di sabbia che lavorano ad incredibili progetti di caratura internazionale, usando solo elementi non lavorati, come sabbia e legno.

«Abbiamo scelto Marina di Castegneto Carducci perché cercavamo una location naturale e il più possibile selvaggia. – ha dichiarato Giulia Maestri, Senior Brand Manager di Corona per l’Italia – E soprattutto che avesse dalla sua la bellezza del tramonto e della Golden Hour. La Toscana, in questo senso, è interessante perché è raggiungibile. E poi per la tipologia della sabbia. Gli artisti hanno bisogno di una sabbia particolare. Abbiamo fatto scouting in tutta Italia ma con questa spiaggia è stato amore a prima vista».

Giulia Maestri ci tiene tuttavia a sottolineare che, al di là della bellezza del litorale toscano, un punto fondamentale per Corona è sensibilizzare su temi quali l’ecosostenibilità.

«Corona come brand da sempre è attento all’ambiente. – dice – Siamo il primo brand free per la plastica. Ed è importante dire che nulla sarà rovinato dalla realizzazione del Natural Bar e che tutto sia a impatto zero».

Al suo termine, Corona Natural Bar non lascerà infatti alcun residuo. Corona si impegnerà a realizzare un’attività di clean-up della spiaggia, nel pieno rispetto della natura del luogo. E, nello stesso tempo, ad essere promossa è anche una forma d’arte ecosostenibile.

«Abbiamo cercato artisti esperti con la sabbia e con un progetto basato su elementi naturali. – ci spiega ancora Giulia Maestri – Gli Arenas Posibles sono noti in tutto il mondo e anche per loro questa è stata una sfida nuova. Non è semplice costruire un bar di sabbia effettivamente vissuto dalle persone. Siamo vicini al mondo dell’arte sostenibile e a quello del divertimento sano».

Corona Natural Bar, tutte le attività

Progettato per abbracciare a pieno la natura che lo circonda, il bar sarà accessibile solo su prenotazione gratuita (tutti i dettagli sul sito corona-extra.it/NaturalBar). È necessario prenotare il momento migliore in cui raggiungerlo, tra il 26 agosto e il 4 settembre. Sono disponibili 3 slot al giorno, a partire dalle 17:00, ciascuno con capienza massima di 35 persone, per un’esperienza davvero esclusiva.

Gli ospiti di Corona Natural Bar potranno accomodarsi sulle sedute realizzate con sabbia e godere di una serie di attività che renderanno questa esperienza davvero unica nel suo genere. Dal workshop per costruire il proprio e personale acchiappasogni alle mirabolanti sand art performance degli Arenas Posibles. E ancora esibizioni di artisti di strada e sessioni di body painting. Ogni giorno sarà inoltre possibile personalizzare la propria tote bag e decorare in modo unico, grazie alla sabbia, la propria bottiglia Corona.

I concerti

Una parte fondamentale dell’atmosfera magica presente al Corona Natural Bar sarà inoltre data dalla musica. Si parte con i Selton, il trio pop di polistrumentisti brasiliani e trapiantati a Milano, presenti il 26 agosto. A seguire Adriano Viterbini (che sarà al Corona Natural Bar dal 27 al 31 agosto) e Jack Jaselli (in spiaggia dall’1 al 4 settembre), che si esibirà con un esclusivo set acustico.