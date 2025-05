Il 6 giugno, lungo la storica Via Casilina, verranno installati due nuovi Vectors of Memory progettati da Daniel Libeskind, accanto alle 27 Pietre d’Inciampo di Gunter Demnig

Per celebrare l'80º anniversario della Liberazione, Roma inaugura il M.O.M.E.C. – Museo Open Air della Memoria dell'Ecomuseo Casilino – un'esperienza diffusa che trasforma la periferia Est in un grande racconto urbano. Il 6 giugno, lungo la storica Via Casilina, verranno installati due nuovi Vectors of Memory progettati da Daniel Libeskind, accanto alle 27 Pietre d'Inciampo di Gunter Demnig: sculture e lastre commemorative che segnano il percorso degli Alleati nella lotta al nazifascismo e il ruolo cruciale della Resistenza romana.

La giornata prosegue al Nuovo Cinema Aquila con "Memorie Incise", un seminario aperto al pubblico che mette a confronto storici, cineasti e attivisti sulla narrazione della Liberazione, seguito da una selezione di documentari d'epoca. Il 7 giugno, un WalkLab in quota al Pigneto ripercorrerà le location di Roma città aperta di Roberto Rossellini, restituendo ai luoghi il loro potere evocativo.

Nato nel 2012 per valorizzare il patrimonio immateriale dei quartieri Pigneto, Tor Pignattara, Centocelle, Quadraro e Villa Gordiani, l'Ecomuseo Casilino è oggi un laboratorio di cittadinanza attiva, riconosciuto da Regione Lazio e UNESCO. Con il M.O.M.E.C., unisce mappe emotive, interventi site-specific e itinerari condivisi in un unico grande atto di memoria: la Liberazione non solo come evento storico, ma come pratica viva, partecipata e quotidiana.