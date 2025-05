Un parco di 30mila mq, una serra polifunzionale e un giardino diffuso: a Pistoia nasce Naturart Village, nuovo spazio urbano dedicato a natura, cultura e sostenibilità

Un’oasi urbana tra sostenibilità, biodiversità e cultura. Apre il 30 maggio a Pistoia, nel cuore del distretto vivaistico europeo, Naturart Village: un innovativo spazio verde che ridisegna il rapporto tra natura e città. Tre ettari di parco pubblico, una serra avveniristica, un giardino-museo del bonsai, un roseto con oltre 600 varietà e una food court interamente dedicata alle eccellenze gastronomiche toscane. Tutto pensato per promuovere una fruizione inclusiva e accessibile del paesaggio urbano.

LEGGI ANCHE – Essere cittadini europei nel 2025: diritti e doveri che (ancora) non conosciamo

Naturart Village nasce con una forte vocazione ecologica: ogni area è progettata per valorizzare la biodiversità vegetale, offrendo ai visitatori un contatto autentico con il verde e i suoi ritmi. Il parco, aperto alla cittadinanza, è stato realizzato con specie botaniche pregiate e ospita un’esposizione permanente di cactus e piante grasse, giochi per bambini e un percorso immersivo tra collezioni uniche. L’intero spazio è privo di barriere architettoniche e accessibile a tutti, promuovendo un modello di città inclusiva e resiliente.

Il cuore pulsante del Village sarà la grande serra polifunzionale, pensata non solo come luogo espositivo, ma anche come spazio di incontro, formazione e sperimentazione. Al suo interno, una sala convegni da oltre 200 posti ospiterà eventi legati alla cultura ambientale, alla sostenibilità e alla valorizzazione del paesaggio.

Grande attenzione anche all’aspetto alimentare: la food court è progettata come un vero e proprio mercato del gusto sostenibile, dove scoprire, degustare e acquistare prodotti locali a filiera corta. Un modo per connettere territorio, tradizione e benessere alimentare in un’unica esperienza di comunità.

Naturart Village, il programma per l’inaugurazione

A sottolineare il legame tra ambiente e cittadinanza, dal 31 maggio al 2 giugno il Village ospiterà un ricco programma di eventi per l’inaugurazione: laboratori creativi per bambini, spettacoli, convegni, incontri con esperti e “Pompieropoli”, il percorso educativo dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco per avvicinare i più piccoli alla cultura della sicurezza. In calendario anche una mostra mercato dedicata all’artigianato locale e la presentazione del nuovo numero di NATURART, il periodico che promuove la cultura del paesaggio e dell’arte verde.

Naturart Village rappresenta un nuovo modello di spazio pubblico urbano, dove ambiente, cultura, partecipazione e bellezza si fondono in un ecosistema sostenibile, aperto e generativo. Un invito a ripensare la città a partire dal verde. E da chi la abita.